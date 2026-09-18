Бензин знову дорожчає, а дизель - на критичній межі: які ціни на АЗС 18 вересня

Українські мережі автозаправних станцій відкоригували роздрібні ціни на пальне. Зокрема, мережа ОККО підвищила вартість двох марок бензину, тоді як "Укрнафта" знизила ціну на скраплений газ.

Про те, скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 18 вересня - у матеріалі РБК-Україна .

Що змінилося на стелах АЗС

На заправках ОККО преміальний бензин Pulls 95 та стандартний А-95 Євро подорожчали на 1 гривню за літр - до 95,90 грн/л та 92,90 грн/л відповідно. Вартість дизельного пального та автогазу в мережі залишилася без змін.

Водночас мережа "Укрнафта" знизила вартість скрапленого газу на 1,70 грн - до 41,20 грн/л. Ціни на решту видів пального на заправках компанії залишилися на рівні попереднього дня.

Мережі WOG та SOCAR поки утримують ціни на пальне без змін порівняно з 17 вересня.

Дизель на OKKO, WOG, SOCAR та преміальний на "Укрнафті" впритул наблизився до 100 грн за літр (коштує 99,90 грн/л) і тримає цю планку.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 18 вересня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 96,90 грн

Бензин А-95: 93,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"