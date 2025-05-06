Ціна на російську нафту в рублях досягла дворічного мінімуму, - Reuters

Як пише Reuters, станом на сьогодні середня ціна суміші Urals та ESPO впала до 48,92 долара за барель, або 3,9 тисячі рублів. Це менше за закладений у бюджет РФ показник - 6,7 тис. рублів.

Це найнижча ціна з травня 2023 року, й вона також значно нижча за оновлений урядовий прогноз - 5 281 рубль за барель, який використовується для розрахунку податків.

Попри це Російська Федерація цього року збільшила військові витрати на чверть - до 6,3% ВВП. Цей показник є найвищим показником з часів Холодної війни.