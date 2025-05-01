Москва чекає обвалу нафтових цін на 25%: як це вплине на її військовий бюджет

Міністерство фінансів Росії підвищило прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% від ВВП з раніше очікуваних 0,5%. Це пов'язано з очікуваннями тривалого періоду низьких цін на нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прогноз за доходами від нафти і газу було знижено на 24% до 8,32 трлн рублів (101,47 млрд доларів). Крім того, план витрат на 2025 рік було збільшено на 830 млрд рублів.

Рекордні військові витрати зберігаються

Росія вже збільшила державні витрати на оборону 2025 року на чверть - до 6,3% ВВП, що стало найвищим рівнем з часів Холодної війни. Це пов'язано з триваючою війною проти України, яка вже триває четвертий рік.

Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що витрати на оборону переглядатися не будуть.

"Бюджетні пріоритети залишаються незмінними. Це - соціальна підтримка громадян, фінансування оборони і безпеки держави, підтримка сімей учасників "спеціальної військової операції"", - сказав він, коментуючи збільшення дефіциту.

Зростання дефіциту перевищило очікування аналітиків

Підвищений прогноз було опубліковано напередодні довгих свят - 1 і 9 травня, коли більшість жителів Росії виїжджають за місто, і навряд чи звернули увагу на новину. Прогноз перевершив очікування аналітиків, які припускали дефіцит на рівні 1,5% ВВП.

Багато експертів вважають, що надалі уряду не залишиться іншого виходу, крім як підвищувати податки, урізати чутливі соціальні витрати й активно позичати кошти, якщо він хоче збалансувати майбутні бюджети без скорочення оборонних витрат.

Підвищення податків уже почалося

Цього року в Росії вже підвищили деякі ключові податки, включно із соціально чутливим прибутковим податком і податком на прибуток компаній. Володимир Путін вважає збалансовані бюджети, низький рівень боргу і податків своїми головними досягненнями за 25 років перебування при владі.

Наслідки торгових воєн

Міцні державні фінанси раніше допомагали Росії переживати глобальні кризи, але у 2025 році ситуацію ускладнюють зростаючі витрати війни проти України та західні санкції.

Світовий економічний спад, викликаний торговельними війнами, знижує попит на нафту і тягне ціни вниз - у квітні нафта подешевшала більш ніж на 11%.

Мінфін переглянув середню ціну нафти, закладену в розрахунки бюджету 2025 року, до 56 за барель із колишніх 69,70 доларів за барель. Однак Силуанов запевнив, що заплановані витрати не постраждають.

"Усе, що заплановано в бюджеті, включно з реалізацією національних цілей розвитку, буде виконано незалежно від зовнішньої кон'юнктури", - зазначив міністр.

Прогнози Мінекономіки: ризики через протекціонізм США

Того самого дня Мінекономіки РФ вперше опублікувало сценарії високого ризику, згідно з якими міжнародні торговельні війни, спричинені протекціоністською політикою США, є ключовою загрозою для російської економіки.

У рамках негативного сценарію зростання економіки Росії 2025 року очікується на рівні 1,8%, порівняно з 2,5% у базовому прогнозі, який більшість економістів вважають занадто оптимістичним. У 2024 році економіка зросла на 4,3%.

"Сценарій передбачає ескалацію торговельних воєн і більш значне уповільнення глобальної економіки, що знизить світовий попит і ціни на нафту та інші традиційні товари російського експорту", - йдеться в документі міністерства.

Формування фінансової подушки

Силуанов також висловив намір відкладати більше нафтових доходів у резервний фонд і формувати фінансову подушку на випадок подальшої турбулентності у світовій економіці. Для цього передбачається зниження так званої "середньої ціни відсікання" нафти - рівня, вище якого всі додаткові доходи від експорту сировини спрямовують у резерви.