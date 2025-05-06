Как пишет Reuters, по состоянию на сегодня средняя цена смеси Urals и ESPO упала до 48,92 доллара за баррель, или 3,9 тысячи рублей. Это меньше заложенного в бюджет РФ показателя - 6,7 тыс. рублей.

Это самая низкая цена с мая 2023 года, и она также значительно ниже обновленного правительственного прогноза - 5 281 рубль за баррель, который используется для расчета налогов.

Несмотря на это Российская Федерация в этом году увеличила военные расходы на четверть - до 6,3% ВВП. Этот показатель является самым высоким показателем со времен Холодной войны.