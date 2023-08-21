Ціна питання 680 гривень. За що можуть позбавити субсидій в Україні

Вона зазначила, що субсидію можуть скасувати, якщо у мешканців є заборгованість: "Якщо вона (заборгованість - ред.) виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 гривень і не є погашеною".

За словами Охріменко, в цьому випадку орган пенсійного фонду не призначає субсидію до того часу, поки людина не укладе договір про реструктуризацію, або не погасить заборгованість.

Тільки після цього буде призначено субсидію.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляла, що субсидії на опалювальний сезон обов'язково будуть, адже це пріоритетна допомога.

Також додамо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, оскільки суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

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