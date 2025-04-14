Ціна однієї фінансової послуги в Україні підскочила більш ніж удвічі

За даними статистичного відомства, середня вартість "послуги у сфері страхування особистого транспорту" зросла в березні 2025 року до 4 632,5 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року - 2 188,8 гривень.

При цьому за весь минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.

У НБУ зазначають, що "зміна підходів до розрахунку вартості поліса ОСЦПВ" стала одним із чинників цінового тиску.

Новий закон про автоцивілку

Нагадаємо, новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набув чинності з 1 січня 2025 року.

Новий закон скасовує державне регулювання цін на поліси автоцивільної відповідальності, запроваджуючи індивідуальний підхід до визначення вартості для кожного страхувальника.

З 2025 року також запроваджується система моніторингу наявності полісів автоцивільної відповідальності через камери спостереження, які контролюють швидкість.

Закон передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування з січня 2025 року: