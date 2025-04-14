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Ціна однієї фінансової послуги в Україні підскочила більш ніж удвічі

Фото: Поліс автоцивілки коштує в Україні 4,6 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Загальне зростання цін в Україні прискорилося останнім часом. Але навіть на цьому тлі виділяється вартість обов'язкового страхового поліса для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, середня вартість "послуги у сфері страхування особистого транспорту" зросла в березні 2025 року до 4 632,5 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року - 2 188,8 гривень.

При цьому за весь минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.

У НБУ зазначають, що "зміна підходів до розрахунку вартості поліса ОСЦПВ" стала одним із чинників цінового тиску.

Новий закон про автоцивілку

Нагадаємо, новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набув чинності з 1 січня 2025 року.

Новий закон скасовує державне регулювання цін на поліси автоцивільної відповідальності, запроваджуючи індивідуальний підхід до визначення вартості для кожного страхувальника.

З 2025 року також запроваджується система моніторингу наявності полісів автоцивільної відповідальності через камери спостереження, які контролюють швидкість.

Закон передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування з січня 2025 року:

  • за шкоду життю та здоров'ю - з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень;
  • за шкоду майну - зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень.

 

 

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Ціни в УкраїніДержавна служба статистики