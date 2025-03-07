НБУ дав оцінку рівня інфляції та назвав причини зростання цін в Україні

У січні споживча інфляція в України пришвидшилася до 12,9% р/р, незначно перевищивши траєкторію січневого прогнозу НБУ. За оцінками НБУ, зростання інфляції тривало й у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2025 року).

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в лютому досягла 14%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 березня.

Як зазначають в НБУ, основні чинники її пришвидшення - здорожчання пального на тлі підвищення акцизів і збільшення вартості сировини, а також послуг, адміністративної інфляції й оброблених продуктів харчування через високі виробничі та операційні витрати.

Зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль з огляду на розширення пропозиції яєць, молока, овочів та фруктів завдяки рекордно теплій січневій погоді й активізації імпорту. Натомість тривало подорожчання оброблених продуктів через подальше зростання виробничих витрат на сировину, е/е, оплату праці й логістику, йдеться в огляді.

"Свідченням стійкості фундаментального тиску було пришвидшення зростання цін на непродовольчі товари, а збільшення вартості послуг частково пояснюється переглядом тарифів окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості полісу ОСЦПВ", - зазначили в НБУ.

Водночас ціни на одяг та взуття й надалі залишалися нижчими, ніж торік.

Зростання цін на пальне пришвидшилося під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас здорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі низького попиту й оптимізації логістики імпортних постачань, йдеться в огляді.

Вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали з огляду на очікуване підвищення акцизів. Також зросла вартість місцевого телефонного зв’язку, фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання. Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення, додали в НБУ.