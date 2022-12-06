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Ціна на нафту Brent впала нижче 80 доларів за барель

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Росія, Вівторок 06 грудня 2022 19:55
Ціна на нафту Brent впала нижче 80 доларів за барель Фото: ціна на нафту Brent впала нижче 80 доларів за барель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ціна нафти марки Brent опустилася нижче 80 доларів за барель уперше з 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську біржу ICE.

Повідомляється, що світові ціни на нафту у вівторок увечері, 6 грудня, падають більш ніж на 3%. Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 80 доларів за барель вперше з 6 січня.

Зазначено, що станом на зараз ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижується на 3,35%, до 79,91 долара за барель, січневих ф'ючерсів на WTI - на 3,2%, до 74,47 доларів.

Нагадаємо, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

Додамо, в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.

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