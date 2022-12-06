Фото: ціна на нафту Brent впала нижче 80 доларів за барель (Getty Images)

Ціна нафти марки Brent опустилася нижче 80 доларів за барель уперше з 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську біржу ICE.