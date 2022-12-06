Фото: цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель (Getty Images)

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую биржу ICE.