Цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую биржу ICE.
Сообщается, что мировые цены на нефть во вторник вечером, 6 декабря, падают более чем на 3%. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.
Отмечено, что по состоянию на сегодняшний день цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,35%, до 79,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 74,47 долларов.
Напомним, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.
Добавим, в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.
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