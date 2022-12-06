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Цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель

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Россия, Вторник 06 декабря 2022 19:55
Цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель Фото: цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую биржу ICE.

Сообщается, что мировые цены на нефть во вторник вечером, 6 декабря, падают более чем на 3%. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.

Отмечено, что по состоянию на сегодняшний день цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,35%, до 79,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 74,47 долларов.

Напомним, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Добавим, в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.

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