Ціна мовчання чи справедливість? Жертви Епштейна отримають рекордні 35 мільйонів доларів

Зазначається, що угода покликана остаточно закрити всі претензії від групи жертв, яка, за оцінками їхнього адвоката, налічує щонайменше 40 жінок. Це рішення слідує за попередніми виплатами від Програми компенсацій жертв Епштейна: 121 млн доларів 136 позивачам і додатковими 48 млн доларів для 59 жертв.

Співвиконавці спадщини, Даррен Індайк і Річард Кан, які працювали юристом та бухгалтером Епштейна, не визнають своєї провини і погодилися на умови угоди без визнання вини. Вся сума виплати буде профінансована саме спадщиною Епштейна.

Проєкт угоди потребує затвердження федеральним суддею в Нью-Йорку, після чого вона стане остаточною. Згідно з документами, виплата складе $35 млн, якщо кількість жінок у групі перевищує 40, або $25 млн – якщо менше.

Адвокат співвиконавців підкреслив, що жодна з жінок ніколи не звинувачувала Індайка чи Кана в сексуальному насильстві чи свідченні злочинів Епштейна.

Справу розглядає Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка під назвою Ward v. Indyke.

Ця угода стане завершальним кроком у багаторічному процесі виплат жертвам одного з найгучніших скандалів у США.