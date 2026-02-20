Ціна листівки "Путіняку на гілляку": у Росії помер політв'язень Олександр Доценко

Відомо, що 12 лютого Доценко переніс інфаркт. За даними його групи підтримки, 17 лютого він почав приходити до тями, проте одразу з’явилися ускладнення — зафіксували порушення серцевого ритму. 18 лютого стан чоловіка різко погіршився, його знову ввели у медикаментозний сон і замінили ліки на сильніші.

У липні 2024 року Доценка засудили до трьох років колонії-поселення. Його дружину, художницю Анастасію Дюдяєву, засудили до трьох з половиною років колонії-поселення.

Подружжя звинуватили у створенні листівок зі словами "Путіняку на гіляку", які були виявлені у магазині "Лента" в Санкт-Петербурзі. Самі Доценко та Дюдяєва заперечували свою причетність до листівок, а експерт-почеркознавець зі сторони обвинувачення Анжеліка Воробйова сумнівалася в їх авторстві.

Смерть Олександра Доценка стала ще одним трагічним епізодом у низці політичних справ проти активістів та художників у Росії, викликавши обурення у правозахисних організацій та громадськості.