Цена листовки "Путиняку на гілляку": в России умер политзаключенный Александр Доценко

Известно, что 12 февраля Доценко перенес инфаркт. По данным его группы поддержки, 17 февраля он начал приходить в себя, однако сразу появились осложнения - зафиксировали нарушение сердечного ритма. 18 февраля состояние мужчины резко ухудшилось, его снова ввели в медикаментозный сон и заменили лекарства на более сильные.

В июле 2024 года Доценко приговорили к трем годам колонии-поселения. Его жену, художницу Анастасию Дюдяеву, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.

Супругов обвинили в создании листовок со словами "Путиняку на гиляку", которые были обнаружены в магазине "Лента" в Санкт-Петербурге. Сами Доценко и Дюдяева отрицали свою причастность к листовкам, а эксперт-почерковед со стороны обвинения Анжелика Воробьева сомневалась в их авторстве.

Смерть Александра Доценко стала еще одним трагическим эпизодом в череде политических дел против активистов и художников в России, вызвав возмущение у правозащитных организаций и общественности.