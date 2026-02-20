ua en ru
Ціна листівки "Путіняку на гілляку": у Росії помер політв'язень Олександр Доценко

П'ятниця 20 лютого 2026 03:18
Ціна листівки "Путіняку на гілляку": у Росії помер політв'язень Олександр Доценко Ілюстративне фото: тюрма в Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Росії помер 65-річний художник-ювелір та політв’язень Олександр Доценко, засуджений у справі про "виправдання тероризму".

Як пише РБК-Україна, про це написали російські ЗМІ з посиланням на його групу підтримки в Telegram-каналі.

Відомо, що 12 лютого Доценко переніс інфаркт. За даними його групи підтримки, 17 лютого він почав приходити до тями, проте одразу з’явилися ускладнення — зафіксували порушення серцевого ритму. 18 лютого стан чоловіка різко погіршився, його знову ввели у медикаментозний сон і замінили ліки на сильніші.

У липні 2024 року Доценка засудили до трьох років колонії-поселення. Його дружину, художницю Анастасію Дюдяєву, засудили до трьох з половиною років колонії-поселення.

Подружжя звинуватили у створенні листівок зі словами "Путіняку на гіляку", які були виявлені у магазині "Лента" в Санкт-Петербурзі. Самі Доценко та Дюдяєва заперечували свою причетність до листівок, а експерт-почеркознавець зі сторони обвинувачення Анжеліка Воробйова сумнівалася в їх авторстві.

Смерть Олександра Доценка стала ще одним трагічним епізодом у низці політичних справ проти активістів та художників у Росії, викликавши обурення у правозахисних організацій та громадськості.

Політв'язні у Криму

Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму За даними на жовтень 2020 року, близько 100 громадян України незаконно утримувались на території півострова за політично мотивованими звинуваченнями

Політв'язні в РФ
