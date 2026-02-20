ua en ru
Цена листовки "Путиняку на гілляку": в России умер политзаключенный Александр Доценко

Пятница 20 февраля 2026 03:18
Цена листовки "Путиняку на гілляку": в России умер политзаключенный Александр Доценко Иллюстративное фото: тюрьма в России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В России умер 65-летний художник-ювелир и политзаключенный Александр Доценко, осужденный по делу об "оправдании терроризма".

Как пишет РБК-Украина, об этом написали российские СМИ со ссылкой на его группу поддержки в Telegram-канале.

Известно, что 12 февраля Доценко перенес инфаркт. По данным его группы поддержки, 17 февраля он начал приходить в себя, однако сразу появились осложнения - зафиксировали нарушение сердечного ритма. 18 февраля состояние мужчины резко ухудшилось, его снова ввели в медикаментозный сон и заменили лекарства на более сильные.

В июле 2024 года Доценко приговорили к трем годам колонии-поселения. Его жену, художницу Анастасию Дюдяеву, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.

Супругов обвинили в создании листовок со словами "Путиняку на гиляку", которые были обнаружены в магазине "Лента" в Санкт-Петербурге. Сами Доценко и Дюдяева отрицали свою причастность к листовкам, а эксперт-почерковед со стороны обвинения Анжелика Воробьева сомневалась в их авторстве.

Смерть Александра Доценко стала еще одним трагическим эпизодом в череде политических дел против активистов и художников в России, вызвав возмущение у правозащитных организаций и общественности.

Политзаключенные в Крыму

Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму По данным на октябрь 2020 года, около 100 граждан Украины незаконно удерживались на территории полуострова по политически мотивированным обвинениям

Политзаключенные в РФ
