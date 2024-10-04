Ціна як за оренду. Українці частіше купують квартири в новобудовах

10 тисяч за свою квартиру. Кредити – основний тренд

Низка забудовників співпрацюють по державній програмі кредитування єОселя, активно просувають на ринку цю можливість. За програмою можна отримати кредит на залишок невиплаченої суми від 3 % до 7% в залежності від різних категорій позичальників, каже фахівець.

"Враховуючи девальвацію гривні, ця держпрограма для позичальника дуже вигідна. Зважаючи на те, що оренда суттєво зросла в ціні, можна прорахувати який перший внесок вигідно внести, щоб місячний платіж (тіло кредиту та відсотки по кредиту) були рівні орендній платі за аналогічну квартиру. Виходить, ви будете сплачувати суму, приблизно рівну оренді. Скажімо,10 тисяч гривнь на місяць. Але це буде вже ваше житло", – зазначає Олена Бондарук.

За її оцінами, ринок нерухомості не зупинений. Програма кредитів сприяє тому, щоб він активізувався.

"Можна сказати, що купівля по державним програмам кредитування та компенсацій є зараз основним трендом на первинному ринку", – каже вона.

Які умови кредитів за програмою єОселя

У 2024 році програма єОселя пропонує іпотечні кредити під пільгові ставки 3% та 7% річних. Умови кредитування відрізняються залежно від категорії громадян.

Ставка 3% річних діє для:

військовослужбовців за контрактом (ЗСУ, СБУ та інші силові структури);

медичних працівників державних і комунальних медичних закладів;

педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти.

Фото: Попит на новобудови є в тому числі завдяки програмі єОселя (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ставка 7% річних розраахована для:

ветерани війни та їхні родини;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

інші громадяни України, які не мають власного житла або мають житло меншої площі, ніж встановлені норми.

Максимальний термін кредиту становить 20 років. Сума кредиту може варіюватися від 100 000 до 5 000 000 грн, а перший внесок зазвичай складає від 20%, хоча для молоді до 25 років діє знижений перший внесок у розмірі 10%.

Житлова площа квартири має відповідати нормі 52,5 квадратних метри на основного позичальника плюс 21 – на кожного додаткового члена сім'ї.

Скільки коштують квадратні метри в новобудовах Києва

Станом на осінь 2024 року, ціни на житло в новобудовах Києва зростають. Хоча вартість квадратного метра залежить від багатьох факторів: площі житла, району і умов у самому ЖК.

"Найвищі ціни традиційно у центральниї районах міста. Найнижчі – в Деснянському, Святошинському районах", – каже Олена Бондарук.

Середня вартість квадратного метра у новобудовах Києва коливається близько 43 000 грн.

Орієнтовні ціни по деяких районах: