Цена как за аренду. Украинцы чаще покупают квартиры в новостройках

10 тысяч за свою квартиру. Кредиты – основной тренд

Ряд застройщиков сотрудничают по государственной программе кредитования єОселя, активно продвигают на рынке эту возможность. По программе можно получить кредит на остаток невыплаченной суммы от 3 до 7% в зависимости от разных категорий заемщиков, говорит специалист.

"Учитывая девальвацию гривны, эта госпрограмма для заемщика очень выгодна. Учитывая, что аренда существенно выросла в цене, можно просчитать какой первый взнос выгодно внести, чтобы месячный платеж (тело кредита и проценты по кредиту) были равны арендной плате за аналогичную квартиру. Выходит, вы будете платить сумму, примерно равную аренде. Скажем, 10 тысяч гривен в месяц. Но это будет уже ваше жилье", – отмечает Елена Бондарук.

По ее оценкам, рынок недвижимости не остановлен. Программа кредитов способствует тому, чтобы он активизировался.

"Можно сказать, что покупка по государственным программам кредитования и компенсаций сейчас является основным трендом на первичном рынке", – говорит она.

Какие условия кредитов по программе єОселя

В 2024 году программа єОселя предлагает ипотечные кредиты под льготные ставки 3% и 7% годовых. Условия кредитования разнятся в зависимости от категории граждан.

Ставка 3% годовых действует для:

военнослужащих по контракту (ВСУ, СБУ и другие силовые структуры);

медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений;

педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений.

Фото: Спрос на новостройки есть в том числе благодаря программе естьОселя (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ставка 7% годовых рассчитана на:

ветераны войны и их семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

другие граждане Украины, не имеющие собственного жилья или имеющие жилье меньшей площади, чем установленные нормы.

Наибольший срок кредита составляет 20 лет. Сумма кредита может варьироваться от 100 000 до 5 000 000 грн, а первый взнос обычно составляет от 20%, хотя для молодежи до 25 лет действует снижен первый взнос в размере 10%.

Жилая площадь квартиры должна соответствовать норме 52,5 квадратных метров на основного заемщика плюс 21 – на каждого дополнительного члена семьи.

Сколько стоят квадратные метры в новостройках Киева

По состоянию на осень 2024 года цены на жилье в новостройках Киева растут. Хотя стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: площади жилья, района и условий в самом ЖК.

"Наивысшие цены традиционно в центральных районах города. Самые низкие – в Деснянском, Святошинском районах", – говорит Елена Бондарук.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляет около 43 000 грн.

Ориентировочные цены по некоторым районам :