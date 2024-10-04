Цена как за аренду. Украинцы чаще покупают квартиры в новостройках

Благодаря действию программе кредитования єОселя в Киеве активизируют продажи жилья в новостройках. Новые квартиры во время войны продаются медленно, а выгодные условия кредита не дают спросу упасть.
Как программа кредитования влияет на спрос на жилье в новостройках и сколько стоят квартиры, в комментарии РБК-Украина рассказывает эксперт по недвижимости, основательница агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук.
Ряд застройщиков сотрудничают по государственной программе кредитования єОселя, активно продвигают на рынке эту возможность. По программе можно получить кредит на остаток невыплаченной суммы от 3 до 7% в зависимости от разных категорий заемщиков, говорит специалист.
"Учитывая девальвацию гривны, эта госпрограмма для заемщика очень выгодна. Учитывая, что аренда существенно выросла в цене, можно просчитать какой первый взнос выгодно внести, чтобы месячный платеж (тело кредита и проценты по кредиту) были равны арендной плате за аналогичную квартиру. Выходит, вы будете платить сумму, примерно равную аренде. Скажем, 10 тысяч гривен в месяц. Но это будет уже ваше жилье", – отмечает Елена Бондарук.
По ее оценкам, рынок недвижимости не остановлен. Программа кредитов способствует тому, чтобы он активизировался.
"Можно сказать, что покупка по государственным программам кредитования и компенсаций сейчас является основным трендом на первичном рынке", – говорит она.
В 2024 году программа єОселя предлагает ипотечные кредиты под льготные ставки 3% и 7% годовых. Условия кредитования разнятся в зависимости от категории граждан.
Ставка 3% годовых действует для:
Ставка 7% годовых рассчитана на:
Наибольший срок кредита составляет 20 лет. Сумма кредита может варьироваться от 100 000 до 5 000 000 грн, а первый взнос обычно составляет от 20%, хотя для молодежи до 25 лет действует снижен первый взнос в размере 10%.
Жилая площадь квартиры должна соответствовать норме 52,5 квадратных метров на основного заемщика плюс 21 – на каждого дополнительного члена семьи.
По состоянию на осень 2024 года цены на жилье в новостройках Киева растут. Хотя стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: площади жилья, района и условий в самом ЖК.
"Наивысшие цены традиционно в центральных районах города. Самые низкие – в Деснянском, Святошинском районах", – говорит Елена Бондарук.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляет около 43 000 грн.
Ориентировочные цены по некоторым районам :
Напомним, в Киеве восстановилось немало объектов строительства. Застройщики вынуждены поднимать стоимость квадратного метра, из-за чего в столице дорожают квартиры.
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