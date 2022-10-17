ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціна газу в Європі досягла чотиримісячного мінімуму

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 19:11
Ціна газу в Європі досягла чотиримісячного мінімуму Ілюстративне фото: ціна газу в Європі досягла чотиримісячного мінімуму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ціна газу в Європі опустилася нижче за 1 300 доларів за тисячу кубометрів вперше з середини червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську біржу ICE.

За даними біржі, вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 1 284 доларів за тисячу кубометрів, або 126,625 євро за МВт/год.

При цьому загальне зниження ціни на газ з початку дня становить понад 10,7 відсотка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція вперше почала безпосередньо постачати природний газ до Німеччини.

Також ми писали, що експерти з країн Євросоюзу провели технічну нараду щодо запровадження ліміту цін на російський газ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України