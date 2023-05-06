Ціна на газ в Європі впала до найнижчого рівня з початку енергетичної кризи, - FT

У п’ятницю, 5 травня, європейський контрольний показник TTF досяг мінімуму в 35,20 євро за мегават-годину, востаннє цей рівень спостерігався в липні 2021 року, коли Росія вперше почала скорочувати поставки енергії в Європу перед вторгненням в Україну. Пізніше він трохи зріс і склав 35,95 євро. Порівняльний показник TTF досяг свого піку в понад 340 євро/мВт-год минулого літа.

Зниження до 35 євро/мВт-год підтвердило думку про те, що ціни на енергоносії повертаються до норми після того, як Європа успішно використала альтернативні джерела газу, прискорила розгортання відновлюваних джерел енергії та скористалася м’якою зимою, через яку газосховища були переповнені на рік.

Ціни на нафту також впали, причому нафта Brent впала майже до 75 доларів за барель, коли більшу частину минулого року торгувалася вище 100 доларів за барель, впавши приблизно до рівня, на якому вона торгувалась до вторгнення в Україну.

Аналітик Morgan Stanley Мартійн Ратс сказав, що Європа зараз у змозі заповнити свої газові сховища - що має вирішальне значення для задоволення зимового попиту - на 100 відсотків, навіть якщо російські поставки впадуть до нуля.

"У сховищах Європи недостатньо місця", - сказав Ратс.

Він також зазначив, що сховища вже заповнені на 60 відсотків. Це можна порівняти з приблизно 35 відсотками наприкінці зими минулого року.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Росія намагається замінити західні технології для збільшення експорту газу.

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