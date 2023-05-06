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Цена на газ в Европе упала до самого низкого уровня с начала энергетического кризиса, - FT

Фото: европейская цена на газ упала до самого низкого уровня с начала энергетического кризиса (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейские цены на газ упали до самого низкого уровня с начала энергетического кризиса. Это может способствовать восстановлению экономики по мере уменьшения энергетического давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В пятницу, 5 мая, европейский контрольный показатель TTF достиг минимума в 35,20 евро за мегаватт-час, последний раз этот уровень наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки энергии в Европу перед вторжением в Украину. Позже он немного вырос и составил 35,95 евро. Сравнительный показатель TTF достиг своего пика в более 340 евро/мВт-ч прошлым летом.

Снижение до 35 евро/мВт-ч подтвердило мнение о том, что цены на энергоносители возвращаются к норме после того, как Европа успешно использовала альтернативные источники газа, ускорила развертывание возобновляемых источников энергии и воспользовалась мягкой зимой, из-за которой газохранилища были переполнены на год.

Цены на нефть также упали, причем нефть Brent упала почти до 75 долларов за баррель, когда большую часть прошлого года торговалась выше 100 долларов за баррель, упав примерно до уровня, на котором она торговалась до вторжения в Украину.

Аналитик Morgan Stanley Мартин Ратс сказал, что Европа сейчас в состоянии заполнить свои газовые хранилища - что имеет решающее значение для удовлетворения зимнего спроса - на 100 процентов, даже если российские поставки упадут до нуля.

"В хранилищах Европы недостаточно места", - сказал Ратс.

Он также отметил, что хранилища уже заполнены на 60 процентов. Это сопоставимо с примерно 35 процентами в конце зимы прошлого года.

Напомним, что на днях мы сообщали, что Россия пытается заменить западные технологии для увеличения экспорта газа.

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