Ціна електроенергії на ринку буде орієнтуватись на платоспроможність споживачів, - "Укргідроенерго"

"Ціна на ринку буде орієнтуватись виключно на спроможність споживача платити за електроенергію. Якщо буде потреба, і хтось буде готовий сплачувати 7200 грн/МВт-год за електроенергію у "пікові" години, а не, наприклад, зупиняти виробництво - це одна ситуація. Я вважаю, що за певної цінової стабільності, імпорту нам буде вдосталь для покриття дефіциту. Але здебільшого це залежить від платоспроможності споживача", - заявив Сухецький.

Також, Сухецький наголосив, що має бути певна прогнозованість та узгодженість щодо ціни на українському та європейському ринках.

"Швидке реагування на ринку "на добу наперед" української ціни на європейську вирішить повне обʼєднання ринків", - зауважив він.

Сухецький також пояснив чому "Укргідроенерго" скорочує торгівлю за двосторонніми договорами на біржі.

"Для нас незрозуміло яка ціна має бути виставлена на продаж на біржі, якщо цей невеликий обсяг можна реалізувати на ринку "на добу наперед (РДН) або внутрішньодобовому ринку (ВДР). Також, все залежить від команд оператора системи передачі", - пояснив він, додавши, що значні потужні ГАЕС наразі працюють для балансування енергосистеми.

За його словами, УГЕ може бути більш стабільною на ринку двосторонніх договорів з жовтня, за відповідних погодних умов.

Нагадаємо, нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові граничні ціни на електроенергію на деяких сегментах ринку.