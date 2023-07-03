Цена электроэнергии на рынке будет ориентироваться на платежеспособность потребителей, - "Укргидроэнерго"

"Цена на рынке будет ориентироваться исключительно на способность потребителя платить за электроэнергию. В случае необходимости и кто-то будет готов платить 7200 грн/МВт-час за электроэнергию в "пиковые" часы, а не, например, останавливать производство - это одна ситуация. Я считаю, что при определенной ценовой стабильности импорта нам будет достаточно для покрытия дефицита. Но в основном это зависит от платежеспособности потребителя", - заявил Сухецкий.

Также Сухецкий подчеркнул, что должна быть определенная прогнозируемость и согласованность по цене на украинском и европейском рынках.

"Быстрое реагирование на рынке "на сутки вперед" украинской цены на европейскую решит полное объединение рынков", - отметил он.

Сухецкий также объяснил, почему "Укргидроэнерго" сокращает торговлю по двусторонним договорам на бирже.

"Для нас непонятно какая цена должна быть выставлена на продажу на бирже, если этот небольшой объем можно реализовать на рынке" в сутки вперед (РДН) или внутрисуточном рынке (ВДР). Также все зависит от команд оператора системы передачи", - пояснил он, добавив, что значительные мощные ГАЭС сейчас работают для балансировки энергосистемы.

По его словам, УГЭ может быть более стабильным на рынке двусторонних договоров с октября, при соответствующих погодных условиях.

Напомним, недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые предельные цены на электроэнергию на некоторых сегментах рынка.