Ціна електроенергії має покривати собівартість виробництва та враховувати ремонти, - Енергоспівтовариство

"Ціна на електроенергію повинна дорівнювати вартості її виробництва, це основний принцип, але також ціна повинна включати вартість відновлення зруйнованих потужностей", - сказав він, коментуючи нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію для населення.



Він пояснив, що якщо вартість виробництва електроенергії не буде покриватися, тоді в системі будуть накопичуватися борги і в будь-якому разі хтось має сплатити цей борг.



Лорковські додав, що наприкінці за це сплачують споживачі, просто не через ціни, а через бюджет.



Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.