Цена электроэнергии должна покрывать себестоимость производства и учитывать ремонты, - Энергосообщество

"Цена на электроэнергию должна быть равна стоимости ее производства, это основной принцип, но также цена должна включать стоимость восстановления разрушенных мощностей", - сказал он, комментируя недавнее повышение тарифа на электроэнергию для населения.



Он пояснил, что если стоимость производства электроэнергии не будет покрываться, тогда в системе будут накапливаться долги и в любом случае кто-то должен уплатить этот долг.



Лорковски добавил, что в конце этого платят потребители, просто не из-за цен, а из-за бюджета.



Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.