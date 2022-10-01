ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціна експортної електроенергії з України впала ще на 20%: в чому причина

Новость на русском →
Україна, Субота 01 жовтня 2022 12:54
Ціна експортної електроенергії з України впала ще на 20%: в чому причина Фото: ціна експортної електроенергії з України знизилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 26 вересня - 2 жовтня знизилася на 21% до 5,1 тис. грн/МВт∙год. Це відбулося через падіння цін на суміжних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, на спотовому ринку Румунії "на добу наперед" (РДН) ціни на електроенергію продовжують знижуватися: середня ціна базового навантаження з 25 вересня по 1 жовтня становила близько 344,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше - 366,4 євро/МВт∙год. Проте на РДН Словаччини ціна на електроенергію збільшилася - до 377,1 євро/МВт∙год проти 359,5 євро/МВт∙год тижнем раніше.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла у більшість днів на 3-4 євро до 93-94 євро/МВт∙год проти 90-91/МВт∙год впродовж попереднього тижня.

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 2 жовтня 2022 року, складає понад 4,7 млрд гривень.

Впродовж останнього тижня 26 вересня - 2 жовтня 2022 року на цих аукціонах реалізовано доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт.

Нагадаємо, 20 вересня ENTSO-E збільшило на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою. Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України