Ціна експортної електроенергії з України впала ще на 20%: в чому причина

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 26 вересня - 2 жовтня знизилася на 21% до 5,1 тис. грн/МВт∙год. Це відбулося через падіння цін на суміжних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, на спотовому ринку Румунії "на добу наперед" (РДН) ціни на електроенергію продовжують знижуватися: середня ціна базового навантаження з 25 вересня по 1 жовтня становила близько 344,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше - 366,4 євро/МВт∙год. Проте на РДН Словаччини ціна на електроенергію збільшилася - до 377,1 євро/МВт∙год проти 359,5 євро/МВт∙год тижнем раніше.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла у більшість днів на 3-4 євро до 93-94 євро/МВт∙год проти 90-91/МВт∙год впродовж попереднього тижня.

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 2 жовтня 2022 року, складає понад 4,7 млрд гривень.

Впродовж останнього тижня 26 вересня - 2 жовтня 2022 року на цих аукціонах реалізовано доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт.