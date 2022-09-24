Ціна експортної електроенергії з України падає: в чому причина

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 19-25 вересня знизилася на 21% до 6,4 тис грн/ МВт∙год. Це відбулося через падіння цін на суміжних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько 366,4 євро/МВт∙год, а в Словаччині - близько 359,5 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони складали 386,8 євро та 442,6 євро відповідно.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила 90-91 євро/МВт∙год.

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 25 вересня, вже склала понад 4,4 млрд гривень.

Нагадаємо, 20 вересня ENTSO-E збільшило на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою. Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово.