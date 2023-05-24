Ціна за Бахмут. Скільки знищено "вагнерівців" і чому у Пригожина знову істерика

Російська операція із захоплення Бахмута (Донецька область) триває майже 10 місяців. За словами засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, у боях знищено близько 20 тисяч його найманців.

Про російські втрати в Бахмуті та про те, навіщо Пригожин назвав конкретні цифри, - нижче у матеріалі РБК-Україна.

Пригожин розкрив втрати у Бахмуті?

Після гучних заяв про нібито снарядний голод та анонс виходу з Бахмута 25 травня засновник ПВК "Вагнера" вирішив озвучити свої втрати. За його словами, під час 10-річної радянської кампанії в Афганістані загинуло набагато менше військових.

"За час ведення "спецоперації" я вибрав 50 тисяч ув'язнених, з них загинуло близько 20%. Їх загинуло рівно стільки ж, скільки і тих, хто прийшов до нас за контрактом. Приблизно ще 20% - це поранені, які не можуть повернутися протягом трьох місяців", - заявив він в інтерв'ю пропагандисту Костянтину Долгову.

Зазначимо, у ході російського вторгнення до України "вагнерівці" воюють переважно на сході. І фактично стали головною штурмовою силою саме на Бахмутському напрямі.

Фото: Пригожин заявив про загибель 20 тисяч "вагнерівців" під час штурму Бахмута (GettyImages)

На цьому його істерика не закінчилася, він також заявив про провал "демілітаризації" України, необхідність готуватися до важкої війни, запровадити воєнний стан, розпочати нову хвилю мобілізації та закрити кордони. В іншому випадку, як він стверджує, влада може "прос**ти Росію".

Сказати, скільки "вагнерівців" знищено в Бахмуті складно, оскільки останні офіційні дані від російського Міноборони на вересень 2022 року говорять лише про 6 тисяч загиблих. Українська сторона говорить про майже 205 тисяч, але скрізь йдеться про загальні втрати за весь час і на всіх напрямках.

Відомо лише, що найманців "Вагнера" загинуло справді багато. Це підтверджують самі російські ЗМІ, публікуючи фото та відео масових поховань. Так, місяць тому було виявлено приблизно 200 нових могил із символікою ПВК у Новосибірську.

Військовий експерт Владислав Селезньов сумнівається у правдивості даних Пригожина. На його думку, той маніпулює щоразу, коли відкриває рота, а це означає, що його цифри навряд чи відповідають дійсності.

"Щодо втрат "Вагнера", мене це до певної міри здивувало, я не думав, що в нього настільки велике військо в кілька армійських корпусів. Але швидше за все Пригожин, як завжди, зробив інформаційний вкид. Можливо, це не конструктивна позиція, але я не вірю, що він готовий називати реальні втрати", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

У цьому випадку слід орієнтуватися на дані української сторони та західних партнерів.

Оцінка України та партнерів

Минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков назвав колосальні втрати противника на Бахмутському напрямку. За його словами, росіяни втрачають там приблизно один батальйон на день і продовжують це робити.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку. Маю на увазі вбитих та поранених разом", - заявив він.

Фото: міністр оборони Олексій Резніков каже, що росіяни на Бахмутському напрямку втратили 70 тисяч осіб (Віталій Носач/РБК-Україна)

Американський президент Джо Байден на прес-конференції після саміту G7 у японській Хіросімі навів дещо інші дані.

"Правда в тому, що Росія зазнала втрат у понад 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це важко буде заповнити. Не важливо, окупований він чи ні - там все одно не залишилося багато будівель. Це зруйноване місто. Але їм (українцям, - ред.) вдалося скувати дуже багато російських військ, включаючи групу "Вагнера", - наголосив він.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов уточнює, що тут немає суттєвих різночитань. Просто є різні підходи, коли подаються вбиті та поранені разом, і коли окремо. Також на цифри може впливати період, за який вони подаються. В даному випадку питання лише у методології, але загалом оцінки західних партнерів відповідають українським.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий говорить про те, що зараз у районі Бахмута перебувають понад 40 тисяч російських військових.

"Байден сказав про приблизно 100 тисяч поранених і вбитих. Перед цим контрадмірал Джон Кірбі також говорив про 100 тисяч, з яких, за його словами, 20 тисяч точно летальні жертви. Наш міністр оборони Олексій Резніков називав втрати в 70 тисяч, але, можливо, він говорив про меншу ділянку. Всі ці цифри є абсолютно релевантними, враховуючи їхні щоденні втрати", - заявив він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в середньому Росія в самому Бахмуті та його околицях втрачає щодня близько 120 осіб убитими. Знову ж таки, точна частка "вагнерівців" у цьому зведенні невідома.

"Вагнерівці" у скрутній ситуації

Слова Пригожина прозвучали на тлі реляцій про нібито повне захоплення Бахмута. У зв'язку з цим він нібито має намір 25 травня вивести підрозділи на "відпочинок та перепідготовку", а позиції передати регулярній російській армії.

Із заявою про захоплення Бахмута виступило і Міноборони РФ, а президент Володимир Путін навіть привітав "вагнерівців". Російська пропаганда подала це як історичну подію, яка сприятиме операціям на Слов'янському та Краматорському напрямах. Однак, як завжди, противник видає бажане за дійсне.

Українська сторона зазначає, що Сили оборони все ще утримують позиції, у тому числі укріплення та кілька будівель у південно-західній частині міста. І у "день захоплення" бійці Сил спецоперацій записали відео з Бахмута.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, район "Літака" досі під контролем. Більше того, українські військові поступово просуваються на флангах із півночі та півдня. Сергій Череватий наголошує, що Сили оборони наближаються до тактичного оточення Бахмута. І заява Пригожина про його захоплення пояснюється бажанням зберегти залишки угруповання, які можуть стати у нагоді, якщо почнеться "смута" в самій Росії.

"Йому нічого не залишається, крім того, щоб придумати таку спеціальну інформаційну операцію: мовляв, я вже переміг і йду, а далі нехай розбирається регулярна армія, яку він сам критикує і каже, що вона ні на що не здатна. Ось така країна сюрреалізму", - розповів він в інтерв'ю виданню.

На його думку, засновник ПВК "Вагнера" розуміє, що в Бахмуті на нього чекає повний розгром. І якщо його скарги на снарядний голод не відбивають реальну картину, то проблеми з особовим складом досить серйозні, втрати величезні і заповнювати їх нема звідки.

Чи вийде ПВК "Вагнера" із Бахмута?

Череватий також наголошує, що "вагнерівці" навряд чи вийдуть із міста 25 травня. Зокрема, через те, що російське керівництво докладе всіх зусиль, щоб Пригожин не зміг це зробити.

До цього він погрожував вивести своїх бойовиків ще 10 числа. Але, як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), незважаючи на звинувачення на адресу міністра оборони Сергія Шойгу та керівника "спецоперації" Валерія Герасимова, той залишається залежним від Міноборони і має не так багато важелів тиску, як він думав.

Водночас, можливо, у Кремлі мають намір підстрахуватися та готують механізми, щоб у майбутньому оголосити Пригожина зрадником. Хоча поки він на передовій, йому нічого не загрожує.

"Пригожин командує силами "Вагнера" на Донбасі, і його усунення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде", - вважають у ISW.

Фото: Сили оборони намагаються взяти росіян у Бахмуті у тактичне оточення (deepstatemap.live)

Військовий експерт Владислав Селезньов звертає увагу на те, що ротація - це досить складний процес, вона має проводитися під прикриттям, бо підрозділи на марші можуть стати легкою ціллю для української артилерії. І на позиції за узгодженням мають зайти регулярні сили, інакше їх швидко займуть українські Сили оборони.

За його оцінками, наші військові зайшли досить далеко з півночі та півдня від Бахмута, зайнявши панівні висоти. Але зараз навряд чи варто чекати на лобовий штурм, це призведе до великих втрат вже з українського боку. Тому, можливо, поки вони зосередяться на блокуванні противника.

"Більше того, з урахуванням того, що українська армія має пристойний набір артилерійських засобів і боєприпасів, у перспективі ми можемо побачити серйозне пожвавлення на цій ділянці фронту. Чи станеться це в найближчій перспективі? Не готовий говорити, адже рішення приймає Генштаб. Але очевидно, що заяви Пригожина про вихід з Бахмута слід сприймати через призму скептицизму. Навряд чи він заздалегідь інформуватиме про реальні дії, тому що таким чином наразить себе на серйозну небезпеку", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

І, як виявилося, сьогодні у Пригожина побільшало приводів для занепокоєння. Представник Головного управління розвідки Вадим Скибицький розповів в інтерв'ю Welt про існування умовного списку осіб, яких Україна має намір ліквідувати. І засновник ПВК "Вагнера" є однією із пріоритетних цілей.