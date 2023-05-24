Цена за Бахмут. Сколько уничтожено "вагнеровцев" и почему у Пригожина опять истерика

Российская операция по захвату Бахмута (Донецкая область) длится почти 10 месяцев. По словам основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, в боях уничтожено около 20 тысяч его наемников.

О российских потерях в Бахмуте и о том, зачем Пригожин назвал конкретные цифры, - ниже в материале РБК-Украина.

Пригожин раскрыл потери в Бахмуте?

После громких заявлений о якобы снарядном голоде и анонса выхода из Бахмута 25 мая основатель ЧВК "Вагнера" решил озвучить свои потери. По его словам, за время 10-летней советской кампании в Афганистане погибло гораздо меньше военных.

"За время ведения "спецоперации" я выбрал 50 тысяч заключенных, из них погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Приблизительно еще 20% - это раненые, которые не могут вернуться в течение трех месяцев", - заявил он в интервью пропагандисту Константину Долгову.

Отметим, в ходе российского вторжения в Украину "вагнеровцы" воюют преимущественно на востоке. И фактически стали главной штурмовой силой именно на Бахмутском направлении.

Фото: Пригожин заявил о гибели 20 тысяч "вагнеровцев" при штурме Бахмута (GettyImages)

На этом его истерика не закончилась, он также заявил о провале "демилитаризации" Украины, необходимости готовиться к тяжелой войне, ввести военное положение, начать новую волну мобилизации и закрыть границы. В противном случае, как он утверждает, власть может "прос**ть Россию".

Сказать, сколько "вагнеровцев" уничтожено в Бахмуте сложно, поскольку последние официальные данные от российского Минобороны на сентябрь 2022 года говорят всего о 6 тысячах погибших. Украинская сторона говорит о почти 205 тысячах, но везде речь идет об общих потерях за все время и на всех направлениях.

Известно лишь, что наемников "Вагнера" погибло действительно много. Это подтверждают сами российские СМИ, публикуя фото и видео массовых захоронений. Так, месяц назад было выявлено примерно 200 свежих могил с символикой ЧВК в Новосибирске.

Военный эксперт Владислав Селезнев сомневается в правдивости данных Пригожина. По его мнению, тот манипулирует всякий раз, когда открывает рот, а это означает, что его цифры вряд ли соответствуют действительности.

"Относительно потерь "Вагнера", меня это в некоторой степени удивило, я не думал, что у него настолько большое войско в несколько армейских корпусов. Но скорее всего Пригожин, как обычно, сделал информационный вброс. Возможно, это не конструктивная позиция, но я не верю, что он готов называть реальные потери", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

В этом случае следует ориентироваться на данные украинской стороны и западных партнеров.

Оценка Украины и партнеров

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников назвал колоссальные потери противника на Бахмутском направлении. По его словам, россияне теряют там примерно по одному батальону в день и продолжают это делать.

"Если посчитать, я думаю, на сегодня до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении. Имею в виду убитых и раненых вместе", - заявил он.

Фото: министр обороны Алексей Резников говорит, что россияне на Бахмутском направлении потеряли 70 тысяч человек (Виталий Носач/РБК-Украина)

Американский президент Джо Байден на пресс-конференции после саммита G7 в японской Хиросиме привел несколько другие данные.

"Правда в том, что Россия понесла потери в более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это тяжело будет восполнить. Не важно, оккупирован он или нет - там все равно не осталось много зданий. Это разрушенный город. Но им (украинцам, - ред.) удалось сковать очень много российских войск, включая группу "Вагнера", - подчеркнул он.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов уточняет, что здесь нет существенных разночтений. Просто есть разные подходы, когда подаются убитые и раненые вместе, и когда отдельно. Также на цифры может влиять период, за который они подаются. В данном случае вопрос лишь в методологии, но в целом оценки западных партнеров соответствуют украинским.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит о том, что сейчас в районе Бахмута находятся более 40 тысяч российских военных.

"Байден сказал о примерно 100 тысячах ранеными и убитыми. Перед этим контрадмирал Джон Кирби также говорил о 100 тысячах, из которых, по его словам, 20 тысяч точно летальные жертвы. Наш министр обороны Алексей Резников называл потери в 70 тысяч, но, возможно, он говорил о меньшем участке. Все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери", - заявил он в интервью РБК-Украина.

По его словам, в среднем Россия в самом Бахмуте и его окрестностях теряет ежедневно около 120 человек убитыми. Опять-таки, точная доля "вагнеровцев" в этой сводке неизвестна.

"Вагнеровцы" в тяжелой ситуации

Слова Пригожина прозвучали на фоне реляций о якобы полном захвате Бахмута. В связи с этим он якобы намерен 25 мая вывести подразделения на "отдых и переподготовку", а позиции передать регулярной российской армии.

С заявлением о захвате Бахмута выступило и Минобороны РФ, а президент Владимир Путин даже поздравил "вагнеровцев". Российская пропаганда подала это как исторические событие, которое поспособствует операциям на Славянском и Краматорском направлениях. Однако, как обычно, противник выдает желаемое за действительное.

Украинская сторона отмечает что Силы обороны все еще удерживают позиции, в том числе укрепления и несколько зданий в юго-западной части города. И в "день захвата" бойцы Сил спецопераций записали видео из Бахмута.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, район "Самолета" до сих пор под контролем. Более того, украинские военные постепенно продвигаются на флангах с севера и юга. Сергей Череватый подчеркивает, что Силы обороны приближаются к тактическому окружению Бахмута. И заявление Пригожина о его захвате объясняется желанием сохранить остатки группировки, которые могут ему пригодиться, если начнется "смута" в самой России.

"Ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит, что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма", - рассказал он в интервью изданию.

По его мнению, основатель ЧВК "Вагнера" понимает, что в Бахмуте его ждет полный разгром. И если его жалобы на снарядный голод не отражают реальную картину, то проблемы с личным составом достаточно серьезные, потери огромны и восполнять их неоткуда.

Выйдет ли ЧВК "Вагнера" из Бахмута?

Череватый также подчеркивает, что "вагнеровцы" вряд ли выйдут из города 25 мая. В частности, по той причине, что российское руководство приложит все усилия, чтобы Пригожин не смог это сделать.

До этого он угрожал вывести своих боевиков еще 10 числа. Но, как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), несмотря на обвинения в адрес министра обороны Сергея Шойгу и руководителя "спецоперации" Валерия Герасимова, тот остается зависимым от Минобороны и у него не так много рычагов давления, как он полагал.

В то же время, возможно, в Кремле намерены подстраховаться и готовят механизмы, чтобы в будущем объявить Пригожина предателем. Хотя пока он на передовой, ему ничего не угрожает.

"Пригожин командует силами "Вагнера" на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", - считают в ISW.

Фото: Силы обороны пытаются взять россиян в Бахмуте в тактическое окружение (deepstatemap.live)

Военный эксперт Владислав Селезнев обращает внимание на то, что ротация - это достаточно сложный процесс, она должна проводиться под прикрытием, потому что подразделения на марше могут стать легкой целью для украинской артиллерии. И на позиции по согласованию должны зайти регулярные силы, иначе их быстро займут украинские Силы обороны.

По его оценкам, наши военные зашли достаточно далеко с севера и юга от Бахмута, заняв господствующие высоты. Но сейчас вряд ли стоит ждать лобового штурма, это приведет к большим потерям уже с украинской стороны. Поэтому, возможно, пока они сосредоточатся на блокировании противника.

"Более того, с учетом того, что у украинской армии приличный набор артиллерийских средств и боеприпасов, в перспективе мы можем увидеть серьезное оживление на этом участке фронта. Произойдет ли это в ближайшей перспективе? Не готов говорить, ведь решение принимает Генштаб. Но очевидно, что заявления Пригожина о выходе из Бахмута следует воспринимать через призму скептицизма. Вряд ли он будет заранее информировать о реальных действиях, потому что таким образом подвергнет себя серьезной опасности", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

И, как оказалось, сегодня у Пригожина стало больше поводов для беспокойства. Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал в интервью Welt о существовании условного списка людей, которых Украина намерена ликвидировать. И основатель ЧВК "Вагнера" является одной из приоритетных целей.