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Этим знакам Зодиака запрещено носить серебро, если они не хотят отпугнуть богатство

Суббота 12 июля 2025 10:04
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Этим знакам Зодиака запрещено носить серебро, если они не хотят отпугнуть богатство Кому не подходит серебро (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что украшения из серебра подходят не всем знакам Зодиака. Кому-то они приносят счастье, но для кого-то они - знак "стоп" для денег.

Кому не стоит носить серебро, рассказывает РБК-Украина.

Лев

Для Льва серебро не просто не подходит на энергетическом уровне. Оно "гасит" природную харизму и сдерживает финансовый поток. Этот металл слишком холодный для огненной натуры, которая привыкла сиять. Если Лев хочет приумножить свою удачу и богатство, стоит выбирать золото, особенно с теплыми камнями вроде цитрина, янтаря или тигрового глаза. Украшения должны быть заметными, массивными, но не кричащими, пусть отражают силу, а не агрессию.

Телец

Хотя Телец имеет связь с Землей, серебро ему противопоказано именно в контексте благосостояния. Этот металл забирает энергию стабильности и может создавать ощущение постоянной борьбы за финансы. Тельцам лучше обратить внимание на украшения с медью, бронзой или розовым золотом, они усиливают внутреннюю гармонию и привлекают материальный успех. Хорошо работают аксессуары с малахитом или агатом, они подпитывают энергию накопления.

Скорпион

Серебро может сделать Скорпиона слишком уязвимым к негативу и снижает уровень уверенности в сложных жизненных ситуациях. Для этого мощного знака нужны сильные и глубокие украшения, например, платина или гематит. Аксессуары с черным турмалином или ониксом помогают держать фокус и сохранять внутреннюю силу. Чтобы притянуть финансовую удачу, Скорпиону стоит носить украшения на левой руке или возле сердца.

Рыбы

Рыбы - чувственный и глубокий знак, но серебро часто обостряет их эмоциональность до предела, истощая. Вместо этого им подойдут украшения с жемчугом, белым золотом или лунным камнем, которые одновременно тонизируют и заземляют. Такие материалы помогают не только уравновесить состояние, но и лучше притягивать щедрые возможности от Вселенной. Особенно сильными для Рыб считаются амулеты в форме волны.

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При создании материала были использованы источники: Ukr.media, Joy Pup.

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