В цілях економії електрики. В Києві тролейбуси замінять автобусами

Починаючи з середи, 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію міського голови Києва Віталія Кличка в Telegram .

Він зазначив, що це робиться з ціллю зменшення навантаження на енергосистему та економії електроенергії.

"Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - написав Кличко.