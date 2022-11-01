В цілях економії електрики. В Києві тролейбуси замінять автобусами

Починаючи з середи, 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Києва Віталія Кличка в Telegram.
Він зазначив, що це робиться з ціллю зменшення навантаження на енергосистему та економії електроенергії.
"Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - написав Кличко.
Зазначимо, після чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, який росіяни нанесли в понеділок, 31 жовтня, в столиці виникли перебої з електроенергією.
Зараз в Києві діють відключення електроенергії за стабілізаційним графіком, але довготривалих відключень поки що не планується.