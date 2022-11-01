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В целях экономии электричества. В Киеве троллейбусы заменят автобусами

Фото: в Киеве троллейбусы заменят автобусами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Начиная со среды, 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Он отметил, что это делается с целью уменьшения нагрузки на энергосистему и экономии электроэнергии.

"Благодарю киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах", - написал Кличко.

Отметим, что после очередного массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре, который россияне нанесли в понедельник, 31 октября, в столице возникли перебои с электроэнергией.

Сейчас в Киеве действуют отключения электроэнергии по стабилизационному графику, но долговременных отключений пока не планируется.

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КиевВиталий КличкоЭлектроэнергия