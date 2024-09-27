Ціллю удару Ізраїлю по Бейруту був лідер "Хезболли", - CNN

Ізраїль за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту намагався ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Але він, за непідтвердженою інформацією, живий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і TasnimNews в Telegram .

Водночас арабські ЗМІ пишуть, що Насралла живий, а "Хезболла" незабаром опублікує заяву про ізраїльську атаку.

За словами співрозмовника CNN, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи його вбили в результаті удару.

Як розповів виданню неназваний ізраїльський чиновник, під час атаки на головний штаб "Хезболли" у Бейруті Ізраїль намагався знищити Насраллу.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, увечері у Бейруті пролунали вибухи. Ізраїль завдав по місту авіаудари.

За словами речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, ізраїльські воїни атакували головний штаб "Хезболли", який знаходиться в районі Дахія.

Детальних подробиць атаки в ЦАХАЛ не розкривали. При цьому в мережі публікували фото та відео, на яких можна було помітити, як над столицею Лівану здійнявся дим.

Також у соцмережах опублікували і сам момент ізраїльського удару.

До речі, до цього Ізраїль атакував Бейрут 20 вересня. В результаті авіаудару було знищено командира елітних сил "Радван" Ібрагіма Акіла.

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