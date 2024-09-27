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Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли" у Бейруті: у мережі показали наслідки

Бейрут, П'ятниця 27 вересня 2024 19:03
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Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли" у Бейруті: у мережі показали наслідки Фото: ізраїльські військові вдарили по Бейруту (x.com/leb_now)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові сьогодні, 27 вересня, атакували столицю Лівану - Бейрут. Ціллю удару став головний штаб "Хезболли".

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті.

Він уточнив, що наразі жодних змін в інструкції для ізраїльських цивільних осіб немає.

Детальні наслідки удару Хагарі поки не розкрив.

При цьому в мережі вже публікують фото та відео, на яких можна побачити, що над Бейрутом здійнявся густий дим. Це лише четвертий удар Ізраїлю по Бейруту з початку війни.

Що передувало

Варто зауважити, що під час таких атак на столицю Лівану Ізраїль зазвичай ліквідує топ-командиров бойовиків ХАМАС та "Хезболли".

Востаннє Ізраїль бив по Бейруту 20 вересня. Тоді в результаті атаки було ліквідовано голову Оперативного підрозділу "Хезболли" та командира елітних сил "Радван" Ібрагіма Акіла.

Також Ізраїль знищив інших командирів "Радвану". Атака відбулася у момент, коли бойовики проводили нараду.

Більш детально про Ібрагіма Акіла - у матеріалі РБК-Україна.

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