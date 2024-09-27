ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Целью удара Израиля по Бейруту был лидер "Хезболлы", - CNN

Бейрут, Пятница 27 сентября 2024 20:10
UA EN RU
Целью удара Израиля по Бейруту был лидер "Хезболлы", - CNN Фото: Хасан Насралла, лидер "Хезболлы" (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Иван Носальский

Израиль при помощи сегодняшнего удара по Бейруту пытался ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Но он, по неподтвержденной информации, жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и TasnimNews в Telegram.

Как рассказал изданию неназванный израильский чиновник, во время атаки на главный штаб "Хезболлы" в Бейруте Израиль пытался уничтожить Насраллу.

По словам собеседника CNN, израильские военные работают над тем, чтобы проверить, был ли он убит в результате удара.

В то же время арабские СМИ пишут, что Насралла жив, а "Хезболла" вскоре опубликует заявление об израильской атаке.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 сентября, вечером в Бейруте раздались взрывы. Израиль нанес по городу авиаудары.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские воины атаковали главный штаб "Хезболлы", который находится в районе Дахия.

Детальных подробностей атаки в ЦАХАЛ не раскрывали. При этом в сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить, как над столицей Ливана поднялся дым.

Также в соцсетях опубликовали и сам момент израильского удара.

К слову, до этого Израиль атаковал Бейрут 20 сентября. В результате авиаудара был уничтожен командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла Авиаудары
NEWS
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским