UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цілі росіян не змінились, можуть спробувати тиснути на інших напрямках, - Юсов

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не змінила своїх цілей у війні проти України. Не виключається, що росіяни можуть спробувати робити точки напруги на інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Наміри ворога, стратегічні цілі недосягнуті, але й не змінилися. Це означає, що ми продовжуємо жити в умовах повномасштабного наступу. Саме тому для України це не стало якоюсь новиною (мова про плани РФ щодо нового наступу - ред.)", - заявив Юсов.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує регулярно проводити мобілізаційні заходи, перегрупування та залучати резерви.

"Ми не будемо говорити про нові великі наступи, але спроби ворога робити точки напруги не лише на тих напрямках, де вони зазнали невдачі, але й на інших безумовно можуть бути", - додав Юсов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі, можуть спробувати розпочати новий наступ на Україну у скорому майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Україні