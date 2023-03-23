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Цели россиян не изменились, могут попытаться давить на других направлениях, - Юсов

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не изменила своих целей в войне против Украины. Не исключается, что россияне могут попытаться делать точки напряжения на других направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Намерения врага, стратегические цели недостигнуты, но и не изменились. Это означает, что мы продолжаем жить в условиях полномасштабного наступления. Именно поэтому для Украины это не стало какой-то новостью (речь о планах РФ по новому наступлению - ред.)", - заявил Юсов.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает регулярно проводить мобилизационные мероприятия, перегруппировки и привлекать резервы.

"Мы не будем говорить о новых крупных наступлениях, но попытки врага делать точки напряжения не только на тех направлениях, где они потерпели неудачу, но и на других безусловно могут быть", - добавил Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби, могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем.

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