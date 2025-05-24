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"Ціль уражено": поліцейські збили дрон під час нічної атаки на Київ (відео)

Фото: поліція Києва збила ворожий дрон під час нічної атаки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час нічної атаки на Київ мобільна вогнева група столичної поліції збила один із ворожих дронів. Безпілотник вдалося знищити влучним пострілом на одній з локацій міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

""Ціль уражена" - мобільна вогнева група поліції Києва знищила один із ворожих БпЛА, які цієї ночі атакували столицю", - повідомили правоохоронці.

За даними Нацполіції, співробітники поліції влучним пострілом успішно ліквідували безпілотник на одній з локацій міста Києва. 

"Стоїмо на варті, захищаємо небо", - додали в поліції.

Атака на Київ

Нагадаємо, що увечері 23 травня українські військові зафіксували рух ворожих ударних дронів у бік столиці.

Над Київською областю спочатку були помічені "Шахеди", після чого в місті та області пролунали вибухи - запрацювали сили протиповітряної оборони.

Так, в ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог одночасно використав балістичні ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, по території України було випущено 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 6 ракет і збили 245 дронів.

Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу.

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КиївАтака дронів