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Ціль - об'єкт критичної сфери. В ОВА розповіли про наслідки обстрілу Прикарпаття

Фото: росіяни атакували Івано-Франківську область 29 березня (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти під час атаки по Україні 29 березня направили своій удар і на Івано-Франківську області. Ціллю став об'єкт критичної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram.

"Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських  містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери", - розповіла вона.

За словами Онищук, на щастя, обійшлося без жертв. 

"На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі", - констатувала голова ОВА.

Обстріли Івано-Франківської області

У ніч проти 29 березня російські війська влаштували масований обстріл України, використавши як дрони, так і ракети. Зокрема, рано-вранці фіксувалися пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму. "Прильоти" зафіксовано у Дніпропетровській області. Вибухи лунали і в Івано-Франківській області.

Зазначимо, під час масованого обстрілу України 22 березня російські війська також атакували Прикарпаття. Тоді зафіксували попадання по об'єкту критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, під час масової атаки по Україні 9 березня одна з ракет також потрапила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області.

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Івано-Франківська областьВибухи