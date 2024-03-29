Ціль - об'єкт критичної сфери. В ОВА розповіли про наслідки обстрілу Прикарпаття

Обстріли Івано-Франківської області

У ніч проти 29 березня російські війська влаштували масований обстріл України, використавши як дрони, так і ракети. Зокрема, рано-вранці фіксувалися пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму. "Прильоти" зафіксовано у Дніпропетровській області. Вибухи лунали і в Івано-Франківській області.

Зазначимо, під час масованого обстрілу України 22 березня російські війська також атакували Прикарпаття. Тоді зафіксували попадання по об'єкту критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, під час масової атаки по Україні 9 березня одна з ракет також потрапила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області.

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