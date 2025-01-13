Новим лідером ХАМАСу у Секторі Газа став молодший брат ліквідованого Сінвари, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, після ліквідації Ях'ї Сінвари, лідери ХАМАСу, які базуються у Катарі, вирішили сформувати "колективну керівну раду", але бойовики угрупування, що перебувають у Секторі Газа, відмовились від цього й наразі діють автономно під керівництвом Мохаммеда Сінвара.

Також джерела WSJ додають, що наразі ХАМАС почав вербувати нових бійців, обіцяючи їм продовольства та медичну допомогу для їхніх сімей. Завербовані бойовики здійснюють атаки невеликими групами та застосовують засоби ураження, які не потребують особливої військової підготовки.

Ізраїльські військові, своєю чергою, розповідають, що ХАМАСу за останні місяці вдалось завербувати сотні людей переважно на півночі Сектора Газа.

Мохаммед Сінвара

Мохаммеду близько 50 років. Він приєднався до ХАМАСу у молодому віці. Але, на відмінну від свого брата, не був у в'язниці Ізраїля, у зв'язку з чим є менш "зрозумілим" для служб безпеки. Як розповідають джерела, здебільшо молодший брат Ях'я Сінвари діяв "у тіні", за що й отримав прізвисько "Тінь".