Новим лідером ХАМАСу у Секторі Газа став молодший брат ліквідованого Сінвари, - WSJ
ХАМАС у Секторі Газа очолив Мохаммед Сінвара - молодший брат колишнього лідера ісламістського руху Ях'ї Сінвари. Останнього було ліквідовано у 2024-му.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як пише видання, після ліквідації Ях'ї Сінвари, лідери ХАМАСу, які базуються у Катарі, вирішили сформувати "колективну керівну раду", але бойовики угрупування, що перебувають у Секторі Газа, відмовились від цього й наразі діють автономно під керівництвом Мохаммеда Сінвара.
Також джерела WSJ додають, що наразі ХАМАС почав вербувати нових бійців, обіцяючи їм продовольства та медичну допомогу для їхніх сімей. Завербовані бойовики здійснюють атаки невеликими групами та застосовують засоби ураження, які не потребують особливої військової підготовки.
Ізраїльські військові, своєю чергою, розповідають, що ХАМАСу за останні місяці вдалось завербувати сотні людей переважно на півночі Сектора Газа.
Мохаммед Сінвара
Мохаммеду близько 50 років. Він приєднався до ХАМАСу у молодому віці. Але, на відмінну від свого брата, не був у в'язниці Ізраїля, у зв'язку з чим є менш "зрозумілим" для служб безпеки. Як розповідають джерела, здебільшо молодший брат Ях'я Сінвари діяв "у тіні", за що й отримав прізвисько "Тінь".
Ліквідація Ях'ї Сінвари
Ях'я Сінвару ліквідували ще торік. Офіційно це підтвердили у жовтні. Як повідомляв ЦАХАЛ, він спланував й відповідальний за напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Колишній лідер ісламістського руху був ліквідований після того, як рік "переховувався за цивільним населенням Гази та в тунелях ХАМАС у Секторі Газа".
Детальніше про те, що відомо про колишнього лідера ХАМАСу Ях'ю Сінвару, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна
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