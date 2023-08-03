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Ціль була знищена. У Генштабі показали роботу мінометів по групі окупантів

Фото: у Генштабі показали роботу мінометів по групі окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за допомогою мінометів знищили групу російських окупантів на Запорізькому напрямку. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у Генштабі, групу з семи окупантів на Запорізькому напрямку виявили під час аеророзвідки.

"Завдано вогневого ураження розрахунком міномету калібру 120 мм. Внаслідок чого ціль була знищена, особовий склад противника з позиції не вибрався", - сказано в повідомленні.

Українським захисникам також вдалося знищити і польовий склад боєприпасів ворога - він здетонував під час обстрілу.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують свій наступ на окремих ділянках фронту з початку літа. Їм вдалося деокупувати вже низку населених пунктів на південному сході.

Також успіхи ЗСУ спостерігаються і під Бахмутом - там наші захисники просуваються південніше та північніше міста. Також вони зайняли панівні висоти, що дозволило взяти населений пункт під вогневий контроль.

При цьому вчора бійці змогли вдало прорвати оборону окупантів у районі Вугледару та просунутися до довколишнього села.

 

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ