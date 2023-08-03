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Цель была уничтожена. В Генштабе показали работу минометов по группе оккупантов

Фото: в Генштабе показали работу минометов по группе оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные при помощи минометов уничтожили группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как отмечают в Генштабе, группу из семи оккупантов на Запорожском направлении обнаружили во время аэроразведки. 

 

"Нанесено огневое поражение расчетом миномета калибра 120 мм. В результате чего цель была уничтожена, личный состав противника с позиции не выбрался", - сказано в сообщении. 

Украинским защитникам также удалось уничтожить и полевой склад боеприпасов врага - он сдетонировал во время обстрела. 

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают свое наступление на отдельных участках фронта с начала лета. Им удалось деоккупировать уже ряд населенных пунктов на юго-востоке. 

Также успехи ВСУ наблюдаются и под Бахмутом - там наши защитники продвигаются южнее и севернее города. Также они заняли господствующие высоты, что позволило им взять населенный пункт под огневой контроль. 

При этом вчера бойцы смогли удачно прорвать оборону оккупантов в районе Угледара и продвинуться к близлежащему селу. 

 

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