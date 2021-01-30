Циклон Olaf в ближайшие часы принесет в Киев снег

Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Циклон с юго-запада Olaf добрался до Киева. В течение субботы, 30 января, в столице ожидается снег.

Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

"Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см).

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

Как сообщало РБК-Украина, после сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории. Температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.