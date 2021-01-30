ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Циклон Olaf у найближчі години принесе в Київ сніг

Київ, Субота 30 січня 2021 09:22
Циклон Olaf у найближчі години принесе в Київ сніг
Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Циклон з південного заходу Olaf дістався Києва. Протягом суботи, 30 січня, у столиці очікується сніг.

Про це повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

"Хмарні системи із південного заходу вже досягнули столиці, і через кілька годин розпочнеться сніг. Таку погоду спричинює черговий циклон, на ім'я Olaf", - йдеться в повідомленні.

Циклон Olaf у найближчі години принесе в Київ сніг

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов. У понеділок, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см).

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

Як повідомляло РБК-Україна, після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події снегКиївГідрометцентр

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся