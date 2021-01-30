Циклон Olaf у найближчі години принесе в Київ сніг

Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Циклон з південного заходу Olaf дістався Києва. Протягом суботи, 30 січня, у столиці очікується сніг.

Про це повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

"Хмарні системи із південного заходу вже досягнули столиці, і через кілька годин розпочнеться сніг. Таку погоду спричинює черговий циклон, на ім'я Olaf", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов. У понеділок, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см).

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

Як повідомляло РБК-Україна, після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.