Циклон будет "бодаться" с антициклонами Halil и Julian. Прогноз погоды на выходные

Часть Украины в субботу, 3 августа, попадет под действие циклона, оказавшись "в тисках" антициклонов Halil и Julian. 4 августа погода также будет неоднородной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".

Суббота, 3 августа

Завтра, 3 августа, над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем - антициклон Halil (см. карту, - ред).

"А между ними присоседится небольшой циклончик даже без имени", - рассказала синоптик Диденко.

Действие антициклонов Julian и Halil (t.me/PohodaNatalka)

И именно он, по данным синоптика, обусловит дожди и грозы 3 августа:

в западных областях Украины, на севере, кроме Сумской области;

в Винницкой и Одесской областях;

во второй половине дня локальные дожди возможны в Черкасской, Полтавской, местами в Днепре с районами.

"В то же время, большая часть юга и восточные области будут принадлежать зоне влияния антициклона Halil - поэтому здесь будет сухо и солнечно", - отметила Диденко.

Температура воздуха 3 августа также будет разниться в зависимости от региона. Поэтому:

на западе и северо-западе Украины она ожидается низкой, в течение дня +19...+23 градуса;

в северных областях также несколько похолодает, +22...+25 градусов;

в центральной части +29...+31 градусов, в Винницкой +26....+28 градусов;

в восточных областях будет жарко, +30...+33 градусов;

на юге Украины +30...+33, в северных районах Одесской области +27...+29 градусов.

Погода в Украине 3 августа (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 4 августа

В воскресенье, 4 августа, ночью дожди с грозами ожидаются практически повсюду в Украине, днем ​​4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе, а центр, восток и юг будут побудут среди локальных грозовых дождей.

Осадки с грозами, по данным "Укргидрометцентра", вероятны 4 августа в следующих областях:

Одесская, Николаевская, Херсонская;

Днепропетровская, Запорожская;

Донецкая, Луганская, Харьковская;

Сумская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская.

Жара на юге и востоке в воскресенье, 4 августа, спадет. Так, в Крыму до +32 градусов, а в Донецкой и Луганской областях - до +31.

Погода в Украине 4 августа (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве в субботу, 3 августа, погода ожидается прохладнее, днем ​​около +24 градусов, временами дождь с грозой.

А уже в воскресенье, 4 августа, в столице будет преобладать теплая сухая погода.

"В Киеве прояснится и потеплеет, идеальная погода - прогулки по музеям, паркам, морщить нос на солнце, заняться погрузкой-разгрузкой, это уже у кого воскресенье планируется", - добавила Диденко.