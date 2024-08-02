Циклон будет "бодаться" с антициклонами Halil и Julian. Прогноз погоды на выходные
Часть Украины в субботу, 3 августа, попадет под действие циклона, оказавшись "в тисках" антициклонов Halil и Julian. 4 августа погода также будет неоднородной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".
Суббота, 3 августа
Завтра, 3 августа, над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем - антициклон Halil (см. карту, - ред).
"А между ними присоседится небольшой циклончик даже без имени", - рассказала синоптик Диденко.
Действие антициклонов Julian и Halil (t.me/PohodaNatalka)
И именно он, по данным синоптика, обусловит дожди и грозы 3 августа:
- в западных областях Украины, на севере, кроме Сумской области;
- в Винницкой и Одесской областях;
- во второй половине дня локальные дожди возможны в Черкасской, Полтавской, местами в Днепре с районами.
"В то же время, большая часть юга и восточные области будут принадлежать зоне влияния антициклона Halil - поэтому здесь будет сухо и солнечно", - отметила Диденко.
Температура воздуха 3 августа также будет разниться в зависимости от региона. Поэтому:
- на западе и северо-западе Украины она ожидается низкой, в течение дня +19...+23 градуса;
- в северных областях также несколько похолодает, +22...+25 градусов;
- в центральной части +29...+31 градусов, в Винницкой +26....+28 градусов;
- в восточных областях будет жарко, +30...+33 градусов;
- на юге Украины +30...+33, в северных районах Одесской области +27...+29 градусов.
Погода в Украине 3 августа (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 4 августа
В воскресенье, 4 августа, ночью дожди с грозами ожидаются практически повсюду в Украине, днем 4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе, а центр, восток и юг будут побудут среди локальных грозовых дождей.
Осадки с грозами, по данным "Укргидрометцентра", вероятны 4 августа в следующих областях:
- Одесская, Николаевская, Херсонская;
- Днепропетровская, Запорожская;
- Донецкая, Луганская, Харьковская;
- Сумская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская.
Жара на юге и востоке в воскресенье, 4 августа, спадет. Так, в Крыму до +32 градусов, а в Донецкой и Луганской областях - до +31.
Погода в Украине 4 августа (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве
В Киеве в субботу, 3 августа, погода ожидается прохладнее, днем около +24 градусов, временами дождь с грозой.
А уже в воскресенье, 4 августа, в столице будет преобладать теплая сухая погода.
"В Киеве прояснится и потеплеет, идеальная погода - прогулки по музеям, паркам, морщить нос на солнце, заняться погрузкой-разгрузкой, это уже у кого воскресенье планируется", - добавила Диденко.
Погода в августе 2024 в Украине
До этого синоптики рассказывали, что погода в августе 2024 в Украине ожидается очень стабильной и засушливой. Температура в третьем месяце лета будет колебаться от +12...+29 градусов. Осадки ожидают только один день в конце месяца.
Кроме того, как уточняли в "Укргидрометцентре", средняя месячная температура в августе 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20..+26 градусов, в Карпатах +17...+19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.
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