"Цікава баталія": експерт оцінив, як може пройти зустріч Зеленського, Путіна і Трампа

Самусь зазначив, що зустріч між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не є обов’язковою умовою для припинення вогню.

Він зазначив, що Україна вже офіційно заявила про готовність до негайного припинення бойових дій, що відповідає її реальним діям.

Водночас, за його словами, Росія намагається маніпулювати процесом, відкладаючи ухвалення рішень і ставлячи різні умови, які можуть затягнути переговори на тижні чи навіть місяці, що абсолютно не влаштовує українську сторону.

"Тобто, якщо вв'язатися знову ж таки жорстко в те, що всі рішення будуть ухвалюватися між Зеленським і Путіним, Путін може це затягувати, ви абсолютно вірно кажете, що це може бути сказано, так, треба обрати місце, потім ми будемо готувати з безпекових причин, можливо це тижні, можливо місяці й так далі. Нас це не влаштовує абсолютно", - зауважив експерт.

Він наголосив, що на заміну очікуванню рішення Росії, можна застосувати санкційний тиск.

"Якщо так, тоді санкції. Тоді давайте 500% тарифів, і потім готуйтеся там скільки завгодно, тому що це вже не буде на голову налазити", - зазначив Самусь.

Водночас експерт наголосив, що якщо Путін і хоче зустрітися з Зеленським, це можна зробити буквально протягом тижня.

"От просто призначається час, іде зустріч, і, наприклад, оголошується, що йде припинення вогню, а далі відповідні делегації високого, низького, як там буде домовлено рівня, розв'язують технічні питання стосовно припинення вогню. Тут є про що поговорити насправді", - пояснив він.

Зустріч Зеленського, Путіна й Трампа

"Якщо треба здійснювати цю зустріч, окей, непогано, що там був і Трамп, дійсно, тому що за участі Трампа злізти... тобто Зеленський з Трампом вміє поводитись", - зауважив Самусь.

Експерт наголосив, що Зеленський має можливість відмовитися від неприємних для України домовленостей. Водночас, як він припускає, буде цікаво побачити, як Путін пояснить свої позиції Трампу.

Самусь відзначає, що є шанс того, що коли Трамп закличе до припинення вогню, Зеленський швидко підтримає цю ідею, а от Путін, ймовірно, буде затягувати процес, що може дратувати Трампа.

"Якщо Путін скаже давайте ви віддасте нам 4 області, а потім вогонь, Зеленський просто скаже "ні". І скільки б там не бісило Трампа, це нас не обходить. Зеленського тим більше. Тому тут може бути цікава ситуація, психологічна баталія, в якій у Зеленського відверто кращій позиції, бо він вже закалився в цих перемовинах з Трампом, знає як це робити і які інструменти використовувати, щоб не попасти у всілякі халепи з Трампом", - підсумував він.