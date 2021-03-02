ЦИК завершил регистрацию на довыборы в Раду: кто будет баллотироваться

Центральная избирательная комиссия сегодня, 2 марта, завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Среди основных оснований для отказа: не внесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.
Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:
Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Фраківській области будут:
Напомним, больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".