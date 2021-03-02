ЦВК завершила реєстрацію на довибори в Раду: хто буде балотуватися

Центральна виборча комісія сьогодні, 2 березня, завершила реєстрацію кандидатів на довибори у Верховну раду на одномандатних округах №50 та №87. Балотуватися в парламент будуть 34 кандидати.
Про це повідомила прес-служба ЦВК.
Всього документи на реєстрацію подали 64 громадян, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав відмови: не внесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:
Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Фраківській області братимуть:
Нагадаємо, більше про кандидатів в нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".