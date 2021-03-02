ЦВК завершила реєстрацію на довибори в Раду: хто буде балотуватися

Центральна виборча комісія сьогодні, 2 березня, завершила реєстрацію кандидатів на довибори у Верховну раду на одномандатних округах №50 та №87. Балотуватися в парламент будуть 34 кандидати.

Про це повідомила прес-служба ЦВК .

Всього документи на реєстрацію подали 64 громадян, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав відмови: не внесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:

Вікторія Шилова;

Валентин Рибін;

Артем Марчевський;

Іштван Добша;

Людмила Дорошенко;

Олександр Груздєв;

Сергій Звагольський;

Богдан Мироненко;

Олександр Тамбулатов;

Юрій Третяк;

Андрій Бондаренко;

Юлія Гакова;

Надія Масло;

Лариса Ревва;

Андрій Масенець;

Антон Ровенський;

Андрій Аксьонов;

Юлія Кузьменко;

Микола Головко.

Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Фраківській області братимуть: