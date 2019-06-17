ЦИК зарегистрировала первый список партии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 17 июня, зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты в списке партии "Гражданская позиция" для внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

В ЦИК сообщили, что зарегистрировали 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном избирательном округе.

Так, в первую десятку партии "Гражданская позиция" вошли:

Анатолий Гриценко, лидер политической силы; Дмитрий Добродомов, лидер партии "Народный контроль"; Николай Томенко, лидер партии "Родная страна"; Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины; Марина Соловьева, адвокат и общественный деятель; Виктор Трепак, генерал; Александр Савченко, банкир и меценат; Егор Фирсов, нардеп; Анатолий Забарило, секретарь Львовского горсовета; Петр Ландяк, депутат Тернопольского горсовета; Николай Ладовский, депутат Заболотивская сельского совета

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания в субботу, 15 июня, ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93