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ЦВК зареєструвала перший список партії


Перший список зареєструвала партія "Громадянська позиція"

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 17 червня, зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати до списку партії "Громадянська позиція" для позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

У ЦВК повідомили, що зареєстрували 100 кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та 164 кандидатів у народні депутати України, які включені до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція" у загальнодержавному виборчому окрузі.

Так, до першої десятки партії "Громадська позиція" увійшли:

  1. Анатолій Гриценко, лідер політичної сили;
  2. Дмитро Добродомов, лідер партії "Народний контроль";
  3. Микола Томенко, лідер партії "Рідна країна";
  4. Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
  5. Марина Соловйова, адвокат і громадський діяч;
  6. Віктор Трепак, генерал;
  7. Олександр Савченко, банкір і меценат;
  8. Єгор Фірсов, нардеп;
  9. Анатолій Забарило, секретар Львівської міськради;
  10. Петро Ландяк, депутат Тернопільської міськради;
  11. Микола Ладовський, депутат Заболотівська сільської ради.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом в депутати. Під час чергового засідання у суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенку в реєстрації кандидатом в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93

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