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ЦВК зареєструвала 5 нових народних депутатів

Новини » Вибори 2019    02.09.2019 - 14:35
ЦВК зареєструвала 5 нових народних депутатів
Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові нардепи змінили представників "Слуги народу", які увійшли до Кабміну

Центральна виборча комісія зареєструвала 5 нових народних депутатів, які змінили склали повноваження у зв'язку з обранням в Кабмін представників партії "Слуга народу". Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

Згідно з рішенням ЦВК від 2 вересня, були достроково припинені повноваження народних депутатів Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклого, Ганни Новосад та Михайла Федорова.

"Розглянувши зазначені постанови, комісія визнала обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку зазначеної політичної партії", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, новими народними депутатами стали Анатолій Остапенко (№130 у виборчому списку партії "Слуга народу"), Тетяна Циба (№131), Іван Калаур (№132), Юлія Григорієві (№133) та Ольга Руденко (№134).

Нагадаємо, в перший день роботи нової Верховної ради ЦВК відмовилася видавати посвідчення народного депутата Сергію Рудику. Причиною невидачі посвідчення стало рішення суду.

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