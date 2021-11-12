ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

ЦИК зарегистрировал трех новых нардепов

Новина українською →
Киев, Пятница 12 ноября 2021 15:51
ЦИК зарегистрировал трех новых нардепов Фото: ЦИК Украины (cvk gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех новых народных депутатов. В частности, Сергея Козыря, Виталия Войцеховского и Сергея Кострийчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что в ЦИК поступили заявления и документы для регистрации их народными депутатами.

"Комиссия рассмотрела их и, согласно законодательству, зарегистрировала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами Украины, избранными на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года на округах № 184 и № 197. А также - Сергея Кострийчука, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кострийчук прошел в Раду после того, как нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук перешла на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Козырь и Войцеховский выиграли выборы на мажоритарных округах в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссия Верховная рада
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку